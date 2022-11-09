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01:08, 9 ноября 2022Мир

Трамп призвал избирателей протестовать против нарушений на выборах

Трамп призвал избирателей протестовать против нарушений на выборах на фоне массовых сбоев
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп призвал избирателей протестовать против нарушений на промежуточных выборах в Конгресс государства на фоне массовых сбоев. Его слова передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что неисправности во время голосования фиксируются в разных городах. «Ситуация c отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, только чтобы им сказали, "извините, вы уже отдали голос". Это происходит в большом количестве еще много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте», — написал бывший американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Политик отметил, что в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования в тех районах, жители которых в большинстве своем поддерживают республиканцев. «Нам говорят, что 20 процентов машин для голосования в округе Марикопа в Аризоне не подсчитали поданные через них бюллетени. И только в округах с республиканским большинством? Вау!», — возмутился Трамп. Он обратился к жителям Аризоны с призывом не расходиться из очередей до тех пор, пока у них не получится проголосовать.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Трамп и его супруга Мелания приняли участие в голосовании во Флориде. Политик заявил о важности нынешних выборов, призвав американцев присоединиться к голосованию.

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Варвара Кузьмина
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