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13:12, 9 ноября 2022Из жизни

Мужчина женился на двух сестрах-близнецах одновременно

Gh Page: в Нигерии мужчина устроил роскошную свадьбу с сестрами-близнецами

Фото: GH-PAGE-MEDIA

Житель Нигерии женился на двух сестрах-близнецах одновременно и устроил роскошную свадебную церемонию. Об этом сообщает Gh Page.

Снимки с церемонии бракосочетания стали вирусными в интернете. На них видно, как мужчина сидит на свадьбе с двумя женами, которые расположились справа и слева от него.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на фотографии. Они высказали мнение, что мужчина совершил отвратительный поступок и обязан развестись либо с обеими женщинами, либо только с одной из них, иначе беды не избежать. У многих из них не укладывается в голове, как родственники молодоженов могли одобрить такую свадьбу.

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«Так бывает, когда встречаешься с близнецами, которые не хотят жить по отдельности. Они выдвигают условие, что ты будешь встречаться с ними одновременно, или об отношениях можно забыть», — написал один из пользователей.

«Он не может любить их одинаково. Надеюсь, они осознают это за время брака. Желаю им счастливой брачной жизни», — отметил автор другого комментария.

Ранее сообщалось, что житель Кении собрался жениться на тройняшках и вспомнил о непонимании бывших возлюбленных. Мужчина рассказал, что всегда чувствовал, что рожден для полигамных отношений, но его бывшие возлюбленные не понимали этого.

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Алиса Дмитриева
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