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07:21, 9 ноября 2022Мир

Критиковавшая Зеленского украинка переизбралась в нижнюю палату конгресса

CNN: украинка Спартц, критиковавшая Зеленского, переизбралась в палату представителей

Фото: J. Scott Applewhite / Globallookpress.com

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц переизбралась в палату представителей. Об этом свидетельствуют подсчеты телеканала CNN.

Публикуя результат собственных калькуляций, американские СМИ выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на исход выборов.

Республиканка Спартц – первая и единственная конгрессвумен, родившаяся на Украине. В нижней палате она представляет штат Индиана. Она известна тем, что с началом конфликта на Украине она, выступая в поддержку своей географической родины, публично критиковала Владимира Зеленского и призывала прекратить «играть в политику и театр».

8 ноября в США началось голосование на промежуточных выборах, во время которых будут избраны все члены палаты представителей Конгресса, а также треть Сената. При этом телеканал NBC сообщает, что внушительная часть избирателей отдала свой голос досрочно. Таким образом, более 42 миллионов американцев уже проголосовали. Большая часть из них поддержали кандидатов от Демократической партии.

Екатерина Подвигина
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