Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:41, 9 ноября 2022Бывший СССР

На Украине в офис национализированной компании пришли спецслужбы

Депутат Рады Дубинский: в офис «Укрнафты» пришли сотрудники СБУ, парализовав ее работу

Фото: Sergei Karazy / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с вечера 8 ноября находятся в офисе национализированной компании «Укрнафта», работа компании парализована, заявил депутат Верховной Рады страны Александр Дубинский. Его слова передает РИА Новости.

«По информации моих источников, в свете обеспечения выполнения решения военного руководства о передаче в управление министерства обороны ряда предприятий происходит "захват" ПАО "Укрнафта". С 21.00 (22.00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») 8 ноября в головном офисе компании находятся несколько десятков сотрудников СБУ и БЭБ (бюро экономической безопасности — прим. «Ленты.ру»), которых сопровождают спецназовцы», — сообщил Дубинский.

Он также отметил, что соответствующего этим действиям предписания суда нет. Кроме того, прибывающие на работу сотрудники Укрнафты не допускаются до своих рабочих мест. «Работа офиса госкомпании парализована», — подытожил украинский парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил национализацию ряда предприятий. По его словам, активы «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнафта» изъяли для нужд фронта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном посещении Путиным Донбасса
Москвичам спрогнозировали погоду на зимние месяцы
Кремль отреагировал на обвинения во вмешательстве России в выборы в США
Легионер «Зенита» описал переход под флаг РФ фразой «глупо иметь такое желание»
У мужчин обнаружен прогнозирующий болезни в будущем гормон
В России высказались о переменах в политике США после выборов
Сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ в ЛНР
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
Песков рассказал о своей поездке в Луганск
В уходе западных фармкомпаний из России увидели выгоду для одной страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.