На Украине в офис национализированной компании пришли спецслужбы

Депутат Рады Дубинский: в офис «Укрнафты» пришли сотрудники СБУ, парализовав ее работу

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с вечера 8 ноября находятся в офисе национализированной компании «Укрнафта», работа компании парализована, заявил депутат Верховной Рады страны Александр Дубинский. Его слова передает РИА Новости.

«По информации моих источников, в свете обеспечения выполнения решения военного руководства о передаче в управление министерства обороны ряда предприятий происходит "захват" ПАО "Укрнафта". С 21.00 (22.00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») 8 ноября в головном офисе компании находятся несколько десятков сотрудников СБУ и БЭБ (бюро экономической безопасности — прим. «Ленты.ру»), которых сопровождают спецназовцы», — сообщил Дубинский.

Он также отметил, что соответствующего этим действиям предписания суда нет. Кроме того, прибывающие на работу сотрудники Укрнафты не допускаются до своих рабочих мест. «Работа офиса госкомпании парализована», — подытожил украинский парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил национализацию ряда предприятий. По его словам, активы «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнафта» изъяли для нужд фронта.