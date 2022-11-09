Более двух третей американцев не захотели увидеть Байдена на следующих выборах

CNN: более двух третей избирателей США не захотели увидеть Байдена на выборах 2024 года

Экзит-полы выборов в Конгресс США свидетельствуют, что более двух третей американских граждан не хотели бы видеть президента США Джозефа Байдена на выборах в 2024 году. Такие данные передает CNN.

«Более семи из десяти независимых избирателей и примерно девять из десяти избирателей-республиканцев заявили, что не хотят, чтобы Байден участвовал в президентской кампании 2024 года. Менее шести из десяти избирателей-демократов сочли, что ему следует баллотироваться», — говорится в сообщении.

При этом девять из десяти демократов выступают против выдвижения на пост президента Дональда Трампа. В то время как из избирателей-республиканцев в предвыборной гонке его бы хотели увидеть около трех четвертей американцев.

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам Республиканская партия опередила Демократическую партию на выборах в Конгресс США. Уточняется, что республиканцы заняли 220 мест в палате представителей Конгресса США.