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23:04, 9 ноября 2022Бывший СССР

Украину предупредили о потере главного военного козыря от Запада

Modern Diplomacy: ВСУ могут потерять доступ к Starlink из-за недостатка финансирования

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют потерять доступ к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования, предупредили авторы материала для Modern Diplomacy.

По информации бельгийской газеты, Киев обеспокоен перебоями в работе системы, предоставленной компанией SpaceX. Спутниковые тарелки должны были оставаться в сети через смартфоны даже во время боя, утверждают авторы.

«Но в последнее время появились опасения по поводу надежности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта», — пишут обозреватели Modern Diplomacy.

Ранее о перебоях в работе системы сообщал телеканал CNN. По его информации, на Украине отключились 1,3 тысячи спутников системы Starlink. Возможной причиной перебоев также назвали проблемы с финансированием. Украинские военные обеспокоены сложившейся ситуацией, отметил источник, поскольку могут потерять доступ к интернету.

14 октября компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Но через два дня он заявил, что все же продолжит оплачивать работу Starlink.

Оружие России
Марина Совина
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