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08:28, 9 ноября 2022Мир

Антонов рассказал о возможности Госдепа запрещать дипломатам выезд из Вашингтона

Посол Антонов заявил о возможности Госдепа запрещать дипломатам России выезд из Вашингтона

Фото: mpi34 / www.imago-images.de / Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, в интервью РИА Новости.

Как пояснил Антонов, для выезда за город всем дипломатам надо предупреждать Госдепартамент о точном маршруте за неделю-две до планируемой поездки. «Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — добавил он. При этом посол признался, что не понимает, какой в этом смысл.

Антонов отметил, что российские дипломаты работают в условиях многочисленных ограничений, которые «постоянно придумывает принимающая сторона». «Посольство — тоже в каком-то роде передовая», — заявил посол, добавив, что дипломаты относятся к своим обязанностям очень ответственно.

Ранее российский посол заявил, что США экономически заинтересованы в конфликте между Киевом и Москвой. По словам дипломата, Вашингтон стремится «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений.

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Марина Совина
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