Антонов рассказал о возможности Госдепа запрещать дипломатам выезд из Вашингтона

Посол Антонов заявил о возможности Госдепа запрещать дипломатам России выезд из Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, в интервью РИА Новости.

Как пояснил Антонов, для выезда за город всем дипломатам надо предупреждать Госдепартамент о точном маршруте за неделю-две до планируемой поездки. «Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — добавил он. При этом посол признался, что не понимает, какой в этом смысл.

Антонов отметил, что российские дипломаты работают в условиях многочисленных ограничений, которые «постоянно придумывает принимающая сторона». «Посольство — тоже в каком-то роде передовая», — заявил посол, добавив, что дипломаты относятся к своим обязанностям очень ответственно.

Ранее российский посол заявил, что США экономически заинтересованы в конфликте между Киевом и Москвой. По словам дипломата, Вашингтон стремится «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений.