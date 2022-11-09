Кириенко отправил приветственное письмо участникам форума «Юг молодой»

Сергей Кириенко приветствовал в письме участников первого съезда форума «Юг молодой»

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко отправил приветственное письмо на первый съезд окружного молодежного образовательного форума Запорожской области «Юг молодой». Об этом сообщает издание «Глагол».

«Сегодня здесь собрались те, для кого сохранение исторической памяти и сопричастность к судьбе Родины — это объединяющие всех нас приоритетные ценности», — говорится в письме.

Кириенко отметил, что Запорожская область стала не просто местом, а центром, объединяющим активистов различных движений, руководителей проектов в некоммерческих организациях и молодых сотрудников из разных областей деятельности. Он также выразил искреннюю радость в связи с тем, что трудности не помешали проведению форума и встрече людей, «искренне любящих Родину и чувствующих личную ответственность за страну».

Форум «Юг молодой» организован Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством по молодежной политике Запорожской области. Его программа направлена на создание системы выявления талантов и способностей у молодежи, которая поможет в дальнейшем выборе образования и деятельности.

Ключевыми партнерами форума стали АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание» и новостной агрегатор СМИ2.

Ранее Кириенко рассказал, что почти с самого начала специальной военной операции (СВО) России на Украине лекторы общества Знание работали в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, специалисты находятся в центрах, где есть «ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей родины».

