Захарова призвала США предотвратить гонку вооружений в космосе

Захарова заявила о нежелании США предотвращать гонку вооружений в космосе

В доктринах США закреплены установки на достижение доминирования и превосходства в космическом пространстве, Вашингтон не желает предотвращать гонку вооружений в космосе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Дипломат призвала американскую администрацию перестать подменять дипломатические усилия неубедительными жестами на публику и «делом показать, доказать, продемонстрировать, наверное, что их инициативы действительно чего-то стоят». «Это предполагает отказ не только от испытаний, но и от других критически важных видов военной деятельности в данной сфере, от разработки противоспутникового оружия до его доставки, размещения и применения», — указала она.

По словам Захаровой, подтверждением мирных намерений США стало бы подключение делегации на Конференции по разоружению в Женеве и разработка юридически обязывающего инструмента, гарантирующего «неразмещение оружия в космосе и неприменения силы или угрозы силой в отношении космических объектов».

Представитель МИД обратила внимание, что в резолюции Вашингтона нет ни слова о готовности навсегда исключить боевое применение противоспутникового вооружения, как и об обязательствах в отношении разработки и производства подобных систем. «Более того, нельзя исключать вероятность размещения средств противоспутникового оружия на американском многоразовом беспилотном космическом челноке Х-37В», — заключила дипломат.

Ранее первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе. Проект резолюции поддержали еще 123 делегации, против выступили 50, воздержались четыре страны. Документ будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей полного состава в декабре.