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12:33, 9 ноября 2022Экономика

Власти захотели жестче требовать с госкомпаний закупок российских товаров

«Ъ»: власти захотели жестче требовать с госкомпаний закупок российских товаров

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российские власти обсуждают идею ужесточения требований к закупкам госкомпаний. Комитет Госдумы по промышленности хочет убрать лазейки в законе, которые дают возможность приобретать иностранные товары под видом отечественных для выполнения квот, пишет «Коммерсантъ».

Глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев направил в правительство проект поправок к закону о закупках госкомпаний. Он предлагает обязать заказчика совершать закупки, исходя из их минимальной доли и перечня товаров, установленных правительством.

В настоящее время предприятия не подтверждают происхождение товара, а только декларируют его. Такой механизм позволяет покупать иностранные товары под видом отечественных и формально отчитываться о выполнении квот, уверен Гутенев.

Минфин инициативу не поддержал, там не видят рисков злоупотреблений со стороны заказчиков в области обхода квот. Также в ведомстве отмечают, что требования по минимальным долям закупок российских товаров уже есть.

Ранее сообщалось, что правительство России пересматривает подход к программе импортозамещения в сторону финансирования планово убыточных проектов.

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Платон Щукин
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