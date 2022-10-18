Российское импортозамещение предложили сделать частично убыточным

Минпромторг предложил финансировать в рамках импортозамещения убыточные проекты

Правительство России пересматривает подход к программе импортозамещения в сторону финансирования планово убыточных проектов. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, пишет «Коммерсантъ».

Такое предложение связано с санкциями, которые были утверждены западными странами после ввода российских войск на территорию Украины. Ранее речь шла только об экономически обоснованном замещении в критических отраслях экономики.

В текущих условиях, пояснил чиновник, в такие требования придется вносить исключения. Часть проектов не окупит вложения, однако реализовать их необходимо. По мере изучения отсутствующей номенклатуры товаров в правительстве начали понимать, что расходы предстоит значительно увеличить, потому что без них невозможна реализация ключевых программ.

В том числе потратиться придется на локализацию выпуска ключевых субстанций для производства жизненно необходимых лекарств, развитие универсальной компонентной базы для автомобильной промышленности. Прошлая идея сконцентрироваться на нескольких ключевых областях не сработает, так как проблемы начали находить в сопутствующих.

Пока в портфель правительства входят 164 проекта общей стоимостью 5,2 триллиона рублей (государственные расходы составят 2,3 триллиона), хотя с учетом авиации, судостроения и электроники сумма превысит 6 триллионов. Ключевым инструментом, полагают в министерстве, станет обратный инжиниринг, то есть копирование имеющихся иностранных образцов, которые попытаются повторить.

Эксперты указывают, что сумма инвестиций выглядит очень большой, но для достижения целей критически необходимы слабая национальная валюта и свободный импорт технологий, без этих факторов эффективность затрат вряд ли будет высокой.

Пока что в программах развития содержится достаточно белых пятен. Так, в идее за восемь лет построить новые суда для перевозок угля не учитывается дефицит производственных мощностей и отсутствие иностранного оборудования для модернизации верфей. А программа развития автопрома в период до 2030 года сформирована таким образом, словно нет ни нарушения производственно-логистических цепочек, ни падения спроса.