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Стратегию развития российского автопрома признали сомнительной

Минэкономразвития нашло множество недочетов в стратегии развития автопрома от Минпромторга

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В новой стратегии развития российского автопрома до 2035 года, которую ранее представил Минпромторг, нашлось множество недочетов и сомнительных утверждений. Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Максима Колесникова авторам документа, на которое ссылаются «Ведомости».

Представитель МЭР указал, что отзыв был направлен еще 15 сентября. Официально в Минпромторге ситуацию не комментируют, но источник в ведомстве подтвердил, что смысловая составляющая письма соответствует отзыву.

В документе говорится, что стратегия игнорирует нарушение производственно-логистических цепочек и падение спроса, которые являются определяющими для отрасли в настоящий момент и не могут исчезнуть сами по себе. При этом в документе мало конкретики по основным направлениям развития, а часть предложенных мер сомнительны с точки зрения эффективности.

Стратегия представлена Минпромторгом в середине августа. Ее целями назывались обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной продукцией с уровнем локализации не менее 80 процентов и рост вклада автомобильной промышленности в российскую экономику.

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Он предполагает, что на финансирование разработок и организацию новых производств в период 2023-2035 годов будет потрачено 2,7 триллиона рублей. При этом власти ожидают, что финансировать инвестиционную программу будет бизнес, а государство поможет ему за счет финансовых и регуляторных мер.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал автомобили Lada максимально адаптированными для России, отвечающими всем современным трендам по набору опций и комплектаций, а саму марку охарактеризовал как устремленную в будущее. В последнюю неделю сентября продажи Lada в России на фоне ухода из страны иностранных производителей достигли рекордных 41 процента от числа всех проданных в России автомобилей.

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Платон Щукин
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