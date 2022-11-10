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18:59, 10 ноября 2022Мир

Польша ввела санкции против командира «Ахмата» и главы парламента Чечни

МВД Польши ввело санкции против Апти Алаудинова, Магомеда Даудова и Даниила Мартынова
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.. Фото: Александр Река / ТАСС

Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и главы парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, санкции введены против Даниила Мартынова, замначальника Росгвардии по Чечне. Все трое внесены в список 27 октября.

Польское МВД указывает причиной санкций «связи и родство с лицами», поддерживающими российскую спецоперацию на Украине и что их финансы могут быть использованы в ней. Алаудинову, Даудову и Мартынову запрещен въезд в страну, их активы в Польше, если такие имеются, могут быть заморожены. Также им запретили переводить средства.

Издание Rzeczpospolita добавляет, что они внесены в список по указанию главы МВД. Санкционный список в отношении россиян и российских фирм Польша составила в апреле, ранее в нем уже числились 15 физических лиц и 35 компаний.

В сентябре Польша внесла российскую компанию «Газпром экспорт» — «дочку» «Газпрома» — в национальный санкционный список.

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Антон Похиляк
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