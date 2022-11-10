Коллекцию картин основателя Microsoft продали за рекордную сумму

Частную коллекцию картин Пола Аллена продали за рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов

Частную коллекцию картин одного из основателей Microsoft Пола Аллена продали за рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNN.

Собрание произведений искусства предпринимателя стало самым дорогим за всю историю. Сообщается, что все вырученные на аукционе Christie's («Кристис») средства пойдут на благотворительность.

Самой дорогой картиной в коллекции стала работа Жоржа Сера «Натурщицы» — ее продали за 149,24 миллиона долларов. Произведение Поль Сезанна La montagne Sainte-Victoire, на котором изображено более 30 видов французского горного хребта, ушло с молотка за 137,8 миллиона.

Среди собрания основателя Microsoft были работы Ван Гога. Картина под названием «Дорога с кипарисом и звездой» стала самой дорогой работой художника, когда-либо проданной на аукционе. За нее было отдано 117,2 миллиона долларов.

Пол Аллен скончался 15 октября 2018 года в возрасте 65 лет. На протяжении долгого времени он боролся с онкологическим заболеванием. В 1982 году у предпринимателя обнаружили лимфому Ходжкина, а в 2009 году диагностировали неходжкинскую лимфому. После обнаружения болезни Аллен покинул Microsoft, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров.

Ранее в афинскую галерею вернули украденные картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана.