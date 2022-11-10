Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:46, 10 ноября 2022Культура

Коллекцию картин основателя Microsoft продали за рекордную сумму

Частную коллекцию картин Пола Аллена продали за рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов

Фото: Courtesy of the Paul G. Allen Estate / The Art Newspaper Russia

Частную коллекцию картин одного из основателей Microsoft Пола Аллена продали за рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNN.

Собрание произведений искусства предпринимателя стало самым дорогим за всю историю. Сообщается, что все вырученные на аукционе Christie's («Кристис») средства пойдут на благотворительность.

Самой дорогой картиной в коллекции стала работа Жоржа Сера «Натурщицы» — ее продали за 149,24 миллиона долларов. Произведение Поль Сезанна La montagne Sainte-Victoire, на котором изображено более 30 видов французского горного хребта, ушло с молотка за 137,8 миллиона.

Среди собрания основателя Microsoft были работы Ван Гога. Картина под названием «Дорога с кипарисом и звездой» стала самой дорогой работой художника, когда-либо проданной на аукционе. За нее было отдано 117,2 миллиона долларов.

Пол Аллен скончался 15 октября 2018 года в возрасте 65 лет. На протяжении долгого времени он боролся с онкологическим заболеванием. В 1982 году у предпринимателя обнаружили лимфому Ходжкина, а в 2009 году диагностировали неходжкинскую лимфому. После обнаружения болезни Аллен покинул Microsoft, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров.

Ранее в афинскую галерею вернули украденные картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Киеве начали рассуждать о предварительных условиях переговоров
СБУ обвинила еще пятерых чиновников Херсонщины и ЛНР в коллаборационизме
В Пентагоне допустили возможность переговоров России и Украины зимой
Москвичи создали стихийный мемориал в память о выброшенной из окна девочке
Отправившихся на спецоперацию карельских добровольцев уволили за пьянство
Вернувшийся на фронт после ранения 20-летний россиянин погиб в зоне СВО
Неизвестные открыли стрельбу по машине и похитили деньги в аэропорту Домодедово
Самая доброжелательная страна в мире решила оградиться от туристов
Бывший чемпион UFC включил Нурмагомедова в топ-5 лучших бойцов за все время
В США предсказали безумство Байдена после промежуточных выборов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.