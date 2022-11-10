Боррель призвал улучшить инфраструктуру ЕС для быстрых перевозок войск

Боррель призвал адаптировать инфраструктуру ЕС для быстрых перевозок военной техники

Страны Европейского союза (ЕС) должны улучшить автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, чтобы внутри блока можно было быстро перевозить военную технику и войска. К этому призвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Боррель заявил о необходимости адаптировать систему мобильности Евросоюза так, чтобы войска государств-членов могли быстро разворачивать свои возможности. «И это критически важно для нашей обороны: возможность быстро перевозить войска из одной части ЕС в другую часть — в основном с запада на восток», — уточнил он.

Глава евродипломатии рассказал о планах ЕС привлечь страны Восточной Европы, Молдавию и Украину к проектам по увеличению военной мобильности. Он также анонсировал укрепление сотрудничества объединения с НАТО и другими партнерами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что война возвращается на территорию Европы, поэтому Париж должен оформить свои военные цели. Глава государства сообщил, что представит военную стратегию государства, которая будет действовать до конца десятилетия. Он также напомнил, что Франция — единственное государство ЕС с ядерным оружием.