Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:34, 10 ноября 2022Мир

Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти

The Guardian: пара пенсионеров в Германии почти восемь лет не выпускала внучку из дома

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Пара пенсионеров в Германии почти восемь лет держала внучку взаперти и не выпускала ее из дома. Об этом сообщает The Guardian.

По информации журналистов, когда девочке было примерно полгода, ее мать оставила отцу записку о том, что планирует вместе с дочерью переехать в Италию.

В сентябре 2015 года отец ребенка несколько раз видел женщину и ребенка в Аттендорне и сообщил об этом в органы опеки. Сотрудники службы допросили родителей немки, но те подтвердили, что мать и дочь покинули Германию. В течение нескольких лет полицейские пытались разыскать ребенка, однако выйти на след удалось лишь в 20222 году.

Оказалось, что девочка никогда не выезжала из страны, а находилась у родителей матери. Причем те не выпускали ее за пределы дома.

Следов насилия на теле ребенка полицейские не обнаружили, однако девочка плохо развита физически и не может самостоятельно подниматься по лестнице.

Мать, бабушка и дедушка ребенка обвиняются в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с несовершеннолетней. Зачем они столько лет держали ребенка взаперти, неизвестно.

Ранее органы социальной защиты Тюмени выявили и изъяли из семьи 15-летнего подростка, которого мать почти не кормила и не выпускала из дома. Мальчик все время сидел в квартире, практически не гулял на улице, никогда не ходил в школу, сильно отстает в развитии и нуждается в помощи психиатра. Мать ребенка-маугли безработная и ведет затворнический образ жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Индонезии подтвердили отказ Путина поехать на саммит G20
По меньшей мере 10 иностранцев погибли в пожаре на Мальдивах
Сборная России исправила постер без упоминания чемпионата мира-2018
В России начали продавать новые приставки Xbox
Одной категории россиян предложили индексировать пенсии
Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти
Часто путешествующая россиянка назвала абсурдные правила аренды квартир в Италии
Известный актер обозначил уровень современного юмора в России
Япония и США начали крупные военные учения
Россиянин убил кошку на видео и получил тюремный срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.