Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти
Пара пенсионеров в Германии почти восемь лет держала внучку взаперти и не выпускала ее из дома. Об этом сообщает The Guardian.
По информации журналистов, когда девочке было примерно полгода, ее мать оставила отцу записку о том, что планирует вместе с дочерью переехать в Италию.
В сентябре 2015 года отец ребенка несколько раз видел женщину и ребенка в Аттендорне и сообщил об этом в органы опеки. Сотрудники службы допросили родителей немки, но те подтвердили, что мать и дочь покинули Германию. В течение нескольких лет полицейские пытались разыскать ребенка, однако выйти на след удалось лишь в 20222 году.
Оказалось, что девочка никогда не выезжала из страны, а находилась у родителей матери. Причем те не выпускали ее за пределы дома.
Следов насилия на теле ребенка полицейские не обнаружили, однако девочка плохо развита физически и не может самостоятельно подниматься по лестнице.
Мать, бабушка и дедушка ребенка обвиняются в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с несовершеннолетней. Зачем они столько лет держали ребенка взаперти, неизвестно.
Ранее органы социальной защиты Тюмени выявили и изъяли из семьи 15-летнего подростка, которого мать почти не кормила и не выпускала из дома. Мальчик все время сидел в квартире, практически не гулял на улице, никогда не ходил в школу, сильно отстает в развитии и нуждается в помощи психиатра. Мать ребенка-маугли безработная и ведет затворнический образ жизни.