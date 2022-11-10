Блогерша показала простой способ быстро высушить одежду после стирки

Блогерша Энн Рассел посоветовала размещать вентилятор под сушилкой с постиранной одеждой

Блогерша Энн Рассел показала простой способ быстро высушить одежду после стирки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более двух миллионов подписчиков.

На размещенных кадрах женщина показала комнату, где установлено несколько напольных и подвесных сушилок с бельем. Она пояснила, что в ее семье трое взрослых и ребенок. Так, чтобы избавить предметы гардероба от влаги в более короткие сроки в холодное время года инфлюэнсерша посоветовала размещать под сушилками с влажными изделиями включенный вентилятор, который будет их обдувать.

Кроме того, Рассел порекомендовала по возможности поставить неподалеку обогреватель, а также использовать осушитель воздуха, чтобы предотвратить появление сырости в помещении.

В октябре блогерша Джин с никнеймом cleanwithjen показала быстрый способ высушить одежду. Так, по ее словам, следует поставить у батареи сушилку для белья, на которой размещены постиранные предметы гардероба, и накрыть ее простыней.