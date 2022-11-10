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16:31, 10 ноября 2022Экономика

Сбербанк начал кредитовать в юанях

Первый зампред правления Сбербанка Ведяхин заявил о выдаче корпоративных кредитов в юанях

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Сбербанк начал выдавать корпоративные кредиты в юанях. Кредитная организация заметила умеренный спрос на данную услугу со стороны компаний. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе форума Finopolis.

По его словам, россияне начали проявлять активный интерес к китайской валюте. Ведяхин подчеркнул, что российский рынок ускоренно развивается в этой сфере, в результате чего появляются новые корпоративные эмитенты. Он добавил, что Сбербанк рассматривает целесообразность размещения собственных облигаций в юанях.

«Кредитование в юанях — это новый инструмент для банка, мы определяем и фиксируем потребности клиентов, планируем развивать данное направление. Мы уже видим умеренный спрос на данный инструмент. Помимо кредитования, клиентам доступны размещение юаней и инструменты хеджирования», — заявил топ-менеджер.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов рассказал о роли юаня в нынешней инвестиционной стратегии. По его словам, список финансовых инструментов, доступных российским инвесторам, из-за санкций и инфраструктурных ограничений заметно сократился. Стали недоступны иностранные ценные бумаги, появились сложности с получением купонов по евробондам.
В итоге те, кто раньше даже не задумывался о том, что в их портфеле может оказаться юань, сегодня используют эту валюту как один из вариантов диверсификации вложений.

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Варвара Кошечкина
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