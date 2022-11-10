В России задумались над пожизненным сроком за диверсии

В Госдуму внесен законопроект о пожизненном сроке за диверсии на биологических объектах

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому за диверсии на биологических объектах может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов Госдумы.

Статья 281 УК РФ («Диверсия») предлагается в новой редакции. Там уточняется ответственность за посягательство на биологические объекты, а также диверсию с помощью различных патогенов.

«Предлагаемые изменения обусловлены выявленной с учетом развития биотехнологий потребности уточнения признаков объективной стороны диверсии, ответственность за которую установлена статьей 281 УК РФ», — говорится в пояснительной записке.

В данной редакции наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой заявил о скором внесении в нижнюю палату парламента законопроект об ужесточении наказания за госизмену. По его мнению, эта мера необходима, поскольку последние 10 лет страна живет в «недружественном окружении».