В Госдуме захотели ужесточить наказание за госизмену

Депутат Луговой: в Госдуму будет внесен законопроект пожизненном наказании за госизмену

Законопроект об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы комитета ГД по безопасности Андрея Лугового (ЛДПР).

«В советские времена у нас за предательство — буду говорить понятным для всех языком — полагался расстрел. Что и использовалось. В 90-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание», — напомнил Луговой.

По мнению депутата, ужесточить уголовное наказание за госизмену необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в «недружественном окружении». По словам Лугового, иностранные спецслужбы ведут активную работу по созданию собственных агентов влияния на территории России.

«Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО… Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты… И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию», — пояснил Луговой.

5 сентября сообщалось, что Мосгорсуд приговорил советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене. Согласно приговору, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.