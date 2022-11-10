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04:25, 10 ноября 2022Мир

В США заявили о выступившей единым фронтом против Байдена Европе

CNBC: Евросоюз единым фронтом выступил против закона Байдена о снижении инфляции
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Евросоюз, который опасается за свою промышленность, «единым фронтом» выступил против инициированного президентом Соединенных Штатов Джо Байденом закона о снижении инфляции. Об этом заявил телеканал CNBC.

По данным вещателя, страны опасаются, что инициатива Белого дома нанесет ущерб их компаниям и экономике. Принятый в США закон обсуждался на этой неделе 27 министрами финансов Европейского союза, напоминает телеканал.

«Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать», — цитирует телеканал анонимного европейского чиновника. Он подчеркнул, что сейчас существует политический консенсус — «угрожает ли план европейской промышленности?».

Отмечается, что больше всего беспокойства у стран ЕС вызывают налоговые льготы, которые предоставляют для электромобилей, произведенных в Северной Америке. Это может создать проблемы для европейских автоконцернов, которые сосредоточены на «электрокарах», уточнил телеканал.

Закон по борьбе с инфляцией (The Inflation Reduction Act) президент США Джо Байден подписал в августе. Он предусматривает выделение сотен миллиардов долларов на развитие энергетического сектора, социальной сферы, а также предполагает налоговую реформу.

7 августа еврокомиссар Бретон заявил, что Брюссель готовит ответ на закон США по борьбе с инфляцией.

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Юлия Мискевич
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