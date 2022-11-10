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17:05, 10 ноября 2022Россия

93-летняя слепая россиянка в одиночку потушила пожар в доме и выжила

На Ставрополье 93-летняя слепая пенсионерка в одиночку потушила пожар в доме и выжила

Фото: Michael Barth / Unsplash

В Ставропольском крае 93-летняя слепая пенсионерка в одиночку всю ночь тушила пожар в доме и выжила. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Соцработник помогла россиянке выбраться из горящего жилища. Женщина, войдя во двор, заметила, что дверь в дом пенсионерки была открыта. Сначала она подумала, что пожилая жительница Ставрополья решила проветрить дом от спертого воздуха — «перетопила слишком».

«Я сразу не обратила внимание на окна — они были все черные. Зашла во двор, а там, где электричество, начало тлеть. Я к двери, а там все черным-черно. Испугалась жутко, поняла, что надо электричество выключить, и попросила помощи у соседа», — отметила соцработник.

Пенсионерку сразу осмотрела фельдшер, проживающая неподалеку. Позже пожилая женщина рассказала, что в ее доме загорелся телевизор. «Представьте, она все это тушила. Носила из ванной воду в ведерочке помаленьку и брызгала на окно. Слепая, ничего не слышит, в глазах только мелькал огонь какой-то, говорит. Если бы она не брызгала, то дом бы сгорел», — пояснила соцработник.

93-летнюю россиянку доставили в больницу. Ее состояние удалось нормализовать, но врачи решили за ней понаблюдать. Соцработники помогут восстановить ее дом.

Ранее в Верхней Пышме Свердловской области пенсионерка с семимесячной внучкой заживо сгорели в квартире.

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Анна Щербакова
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