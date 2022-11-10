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09:55, 10 ноября 2022Экономика

Сбер возобновит ежемесячную публикацию финансовой отчетности

Сбер возвращается к регулярному раскрытию информации и возобновит публикацию отчетности

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сбербанк возвращается к регулярному раскрытию информации и возобновит ежемесячную публикацию финансовой отчетности, начиная с данных за октябрь текущего года. Об этом журналистам сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis.

По его словам, у кредитной организации около двух миллионов розничных акционеров, и их число продолжает расти. «Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес», — заметил Греф.

В Сбере также подчеркнули, что с запасом соблюдают требования по достаточности капитала и не используют никакие послабления Банка России для кредитных организаций.

5 сентября сообщалось, что Ассоциация банков России предложила Центробанку создать закрытый интернет-портал для публикации отчетности. Согласно идее, платформа будет доступна не для всех — получить информацию смогут только подконтрольные ЦБ участники рынка, в частности, только резиденты России.

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Варвара Кошечкина
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