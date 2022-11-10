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11:51, 10 ноября 2022Путешествия

Самая доброжелательная страна в мире решила оградиться от туристов

CNN: Французская Полинезия вводит лимит на количество туристов до 280 тысяч человек в год

Фото: Tomas Gonzalez de Rosenzweig / Unsplash

Французская Полинезия решила ввести лимит на количество прибывающих в страну иностранных туристов до 280 тысяч год. Об этом сообщает CNN.

Власти самой доброжелательной страны в мире по версии международной премии The Readers' Choice Awards, организованной изданием Condé Nast Traveler, намерено решили оградиться от большого числа путешественников. По их мнению, подобный лимит на количество приезжающих позволит сделать местную сферу туризма более «инклюзивной и устойчивой».

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Таким образом, теперь государство в Тихом океане смогут посетить не более 280 тысяч отдыхающих в год. Именно столько человек в настоящее время проживает на островах Французской Полинезии, среди которых такие популярные курорты, как Бора-Бора и Таити.

В октябре Французскую Полинезию по итогам международной премии The Readers' Choice Awards признали лучшей страной для посещения в 2022 году. По мнению читателей издания, государство в Тихом океане, состоящее из более чем 100 остров, является самым уютным местом в мире, где каждый турист находит занятие по душе.

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Фариза Бацазова
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