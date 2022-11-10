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09:53, 10 ноября 2022Силовые структуры

Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в военкомате попало на видео

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в военкомате в Екатеринбурге

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в административном объекте Кировского района в Екатеринбурге. Запись в четверг, 10 ноября, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы кладут фигуранта на пол и надевают на него наручники. Затем его отводят в служебную машину. После этого сотрудники проводят допрос россиянина. Изъятые у мужчины вещества также попали на видео.

Ранее ФСБ совместно с сотрудниками органов контрразведки задержали 47-летнего россиянина, планировавшего совершить террористический акт в здании военкомата.

В жилище фигуранта провели обыски и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. В настоящее время суд поместил мужчину в СИЗО.

Отмечается, что задержанный является сторонником организаций, признанных в России террористическими и экстремистскими. Следователи возбудили дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Екатерина Власова
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