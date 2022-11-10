ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России

РБК: Евросоюз увеличил закупки СПГ до 100 млрд кубометров для замещения газа из России

Евросоюз (ЕС) в январе—октябре 2022 года увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) для замещения газа из России — его мировые поставки в 27 стран — членов ЕС составили 105 миллиардов кубометров, подсчитала исследовательская компания Kpler. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что за аналогичный период 2021 года этот показатель был на уровне 64 миллиардов кубометров, а за весь прошлый год страны ЕС закупили 78,1 миллиарда кубометров. При этом результат текущего года по объемам закупки превысил показатели другого крупнейшего потребителя СПГ — Китая.

Старший аналитик Kpler по СПГ Лаура Пейдж в беседе с изданием спрогнозировала, что по итогам всего 2022 года поставки сжиженного газа в Европу составят примерно 123 миллиарда кубометров. Аналогичный прогноз — «при фиксирующихся на начало ноября темпах импорта» примерно в 125 миллиардов кубометров дает аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» и Сергей Капитонов. По его оценке, если в прошлом году на СПГ приходилось 18 процентов потребления газа в ЕС, то в 2022-м его доля вырастет до 35 процентов.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила о возможной нехватке газа в Евросоюзе в 2023 году. По ее словам, из-за прекращения поставок газа из России, недостатка СПГ в Европе, а также переориентации дополнительных поставок на страны Азии к концу следующего лета Европе будет недоставать 30 миллиардов кубометров СПГ.