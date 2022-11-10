Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:41, 10 ноября 2022Экономика

Греф назвал санкции драйвером для развития российских компаний

Глава Сбербанка Греф назвал санкции драйвером для развития российских компаний
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Evgeny Philippov/ Globallookpress.com

Президент, председатель правления Сбербанка Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis назвал санкции драйвером для развития российских компаний. Его слова приводит ТАСС.

По словам Грефа, в условиях санкционного давления предпринимателям рассчитывать не на кого, поэтому они ищут возможности самостоятельно.

«Оптимистами нас заставляет быть жизнь, потому что третьего не дано: либо ты оптимист, либо ты отправляешься на свалку истории. Поэтому у любого менеджера, у любого предпринимателя оптимизм является одним из необходимых профессиональных патронов в обойме», — подчеркнул глава Сбербанка.

Он также прокомментировал международную конкуренцию на российском финансовом рынке. По его словам, Сбер ее практически не ощущал.

Ранее Греф заявил, что по итогам 10 месяцев Сберу удалось восстановить прибыльность: с начала 2022 года она превысила 50 миллиардов рублей. При этом, по его словам, в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич признал ошибку в прогнозах по обороне Херсона
В США оценили вероятность переговоров Блинкена и Лаврова на саммите G20
В США призвали добиться завершения конфликта на Украине
Зеленский заявил о нахождении сил Украины на уровне стран НАТО
Украинские войска перебросят на запорожское направление
США захотели снизить возможность возникновения рисков в военной сфере с Китаем
Ограничение цен на российскую нефть назвали слабостью Запада
В России обвинили США в попытке замолчать военные преступления в Афганистане
Немецкий биатлонист-чемпион поддержал отстранение россиян
В США оценили вероятность встречи Байдена и Лаврова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.