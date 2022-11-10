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21:36, 10 ноября 2022Забота о себе

Тиктокерша раскрасила скучный коридор картошкой

The Sun: блогерша вырезала узор на картошке, чтобы раскрасить скучные белые стены

Кадр: видео @indie.boho.nest

Чтобы раскрасить скучные белые стены, блогерша по имени Джианна Капуто вырезала узор на картошке. На ролик, в которым тиктокерша раскрасила коридор картошкой, обратило внимание издание The Sun.

Девушка регулярно публикует советы по дизайну интерьеров в TikTok для 31 тысячи своих подписчиков. В новом видеоролике она показала, как превратить обычный картофель в штамп для принтов на стене. Джианна разрезала картошку надвое и придала срезу объемную форму бантика.

Обмакнув получившийся штамп в коричневую краску, тиктокерша нанесла на белые стены узор, самостоятельно выбирая угол наклона «бантиков».

В комментариях способ, выбранный Джианной, называют «милым» и «гениальным».

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Александра Лисица
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