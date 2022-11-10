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09:34, 10 ноября 2022Россия

В российском городе сменился мэр

Депутаты избрали новым главой города Кемерово врио мэра Дмитрия Анисимова

Фото: Администрация города Кемерово

В городе Кемерово сменился глава, депутаты избрали на эту должность временно исполняющего обязанности мэра Дмитрия Анисимова, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе администрации пояснили, что на пост главы российского города претендовали восемь кандидатов, среди которых был Анисимов. Председатель счетной комиссии отметила, что за него проголосовали 35 депутатов.

19 сентября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что глава Кемерова Илья Середюк возглавит правительство региона вместо ушедшего в августе в отставку Вячеслава Телегина. Позже депутаты горсовета назначили первого замглавы города Анисимова временно исполняющим обязанности мэра.

Анисимов родился в 1983 году в Кемерово. Он окончил Кузбасский государственный технический университет с квалификацией инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С мая 2018 года Анисимов был первым заместителем главы города.

Ранее сообщалось, что глава Кемеровской области решил «переименовать» регион и добавить в название букву Z.

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Анна Щербакова
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