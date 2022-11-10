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17:41, 10 ноября 2022Из жизни

Рыбак нашел душераздирающее послание в бутылке

South Wales Argus: рыбак обнаружил в реке бутылку с посланием в память об умершей женщине

Фото: Black Rock Lave Net Heritage Fishery

Рыбак в устье реки Северн, впадающей в Бристольский пролив в Великобритании, нашел бутылку с душераздирающим посланием, адресованным умершей тете автора. Об этом сообщает South Wales Argus.

Мартин Морган регулярно бывает в устье реки и часто публикует в соцсетях сообщения о своих находках. Недавно он обнаружил стеклянную бутылку с письмом. Это оказалось глубоко личное сообщение с данью памяти умершей женщине.

Послание было написано на итальянском языке. В нем говорится о глубокой утрате: скончалась тетя автора письма. «Очень важный для меня человек умер сегодня, моя тетя. Фантастическая жена и мать, которая делала все для своей семьи и для всех, кого она знала. Она научила меня верить в себя. Она всегда поддерживала и подбадривала меня, всегда готова была развеселить меня, даже в самые трудные жизненные моменты, когда казалось, что ничто не имеет смысла. Она побуждала меня подниматься и двигаться дальше. Она была готова всем помочь и дать мудрый совет», — говорилось в послании.

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«Я не могу поверить, что тебя больше нет. Я уже невыносимо скучаю. И все будут скучать по тебе. После твоего ухода в наших жизнях осталась невосполнимая пустота. Я очень тебя люблю. Теперь ты будешь направлять нас из рая. И даже если тебя больше нет с нами, память о тебе останется жить в наших сердцах», — писал автор послания.

Морган рассказал, что и раньше находил письма в бутылках, но впервые обнаружил послание на итальянском языке. «Очевидно, что человека, которому посвящено послание, очень любили», — сказал он. Мужчина пообещал вновь запечатать бутылку и вернуть ее в реку, чтобы письмо могло продолжить свое путешествие.

Ранее активисты, собиравшие мусор в американском парке, нашли отправленное 27 лет назад послание в бутылке и передали одному из его авторов привет от умершего полтора года назад лучшего друга. Авторы послания бросили бутылку в море примерно в трех километрах от того места, где она была найдена.

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Алиса Дмитриева
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