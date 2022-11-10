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19:13, 10 ноября 2022Экономика

Российским властям поручили представить предложения по ускорению роста МРОТ

Президент Путин поручил правительству представить предложения по росту МРОТ в России

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускорению роста минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В документе указано, что это нужно сделать «в целях роста реальных доходов населения». Поручение стало одним из тех, что президент озвучил по итогам совещания, посвященного поддержке семей с детьми. В частности, президент указывал, что МРОТ должен существенно превышать величину прожиточного минимума. С 1 января 2023 года МРОТ возрастет в сумме на 16,9 процента по отношению к январю 2022 года.

Ранее Путин заявил, что зарплаты в стране должны расти быстрее цен, а семьи должны иметь возможность «сами повышать свои доходы». По его словам, необходимо, чтобы родители могли осваивать новые профессии или повышать квалификацию.

В конце сентября Минтруд предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей и прожиточный минимум — до 14 375 рублей на 2023 год. В этом году минимальный размер оплаты труда повышался два раза — 1 января и 1 июня. В настоящее время сумма составляет 15 279 рублей.

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Платон Щукин
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