Нападение россиянина на сотрудниц полиции в отделении попало на видео

Нападение жителя Калужской области на сотрудниц полиции в отделении попало на видео

В Калужской области местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал в отделении полиции на двух сотрудниц, попытался отобрать у них пистолет и применил силу в отношении начальника смены и оперативного дежурного дежурной части. Запись с камер видеонаблюдения в четверг, 10 ноября, опубликовало издание «360».

На кадрах видно, как россиянин силой повалили сначала одну, а потом другую сотрудницу полиции на пол и стал избивать. Когда одной из них все-таки удалось освободиться и закрыться в кабинете, мужчина попытался отнять оружие у напарницы. Остановить злоумышленника смогли подоспевшие на помощь коллеги.

Суд заключил мужчину под стражу до 1 января 2023 года.

