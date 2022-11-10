Мужчина рассказал об отсутствии секса после свадьбы и получил неожиданные советы

Пожаловавшемуся на отсутствие секса молодожену подсказали, как вернуть страсть в отношения

Мужчина рассказал в сети, что после окончания медового месяца у них с женой нет секса. Пользователи форума Reddit дали ему неожиданные советы, как вернуть страсть в отношения.

«Мы поженились в сентябре, и после возвращения из медового месяца у нас нет секса. До свадьбы мы были страстными, а теперь все сошло на нет. Почему? Я обеспокоен», — написал пользователь с ником InMy_World.

Некоторые из комментаторов удивились, почему молодожен пожаловался на отсутствие близости с женой в интернете вместо того, чтобы поговорить с ней. Однако некоторые все же подсказали, как вернуть страсть в отношения.

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«Кто из вас обычно инициирует секс? Когда вы в последний раз пытались проявить инициативу и каков был ее ответ? Вы пробовали пригласить ее на свидание? Предлагали сделать ей массаж, не ожидая ничего взамен? Вы помогаете ей, когда она даже не просит об этом?» — поинтересовался комментатор с ником auterheaven.

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Один из мужчин поинтересовался в комментарии, не является ли жена автора публикации религиозным человеком. «Я вырос в очень консервативной христианской семье, в которой секс всегда был табу. И это делало его таким желанным. Но затем, когда он стал "законным", мой мозг не знал, о чем дальше думать и мечтать. Все это запутанно. Но, возможно, в вашем случае та же история», — поделился он опытом.

Девушка с ником Unique_Upstairs_7 призналась, что после свадьбы продолжала удивлять мужа в сексуальном плане. Так, однажды ночью она вернулась домой с работы и залезла на спящего мужа голой. Когда она рассказала об этом подругам, те удивились и назвали ее сумасшедшей, посчитав, что после свадьбы уже нет смысла проделывать подобные вещи. И комментатор посоветовала автору публикации обсудить подобную ситуацию с супругой.

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