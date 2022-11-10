Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:45, 10 ноября 2022Забота о себе

Мужчина рассказал об отсутствии секса после свадьбы и получил неожиданные советы

Пожаловавшемуся на отсутствие секса молодожену подсказали, как вернуть страсть в отношения

Фото: René Porter / Unsplash

Мужчина рассказал в сети, что после окончания медового месяца у них с женой нет секса. Пользователи форума Reddit дали ему неожиданные советы, как вернуть страсть в отношения.

«Мы поженились в сентябре, и после возвращения из медового месяца у нас нет секса. До свадьбы мы были страстными, а теперь все сошло на нет. Почему? Я обеспокоен», — написал пользователь с ником InMy_World.

Некоторые из комментаторов удивились, почему молодожен пожаловался на отсутствие близости с женой в интернете вместо того, чтобы поговорить с ней. Однако некоторые все же подсказали, как вернуть страсть в отношения.

Мы не знаем, почему вы не занимаетесь сексом. Может быть миллион причин. Поговори с женой. Найдите семейного психотерапевта. Не соглашайтесь с тем, что станете несчастными, ищите решения вместе

sweetyпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Это похоже на рай» Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
«Это похоже на рай»Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
1 декабря 2021
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
«Первые трусы я украл у жены друга» Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
«Первые трусы я украл у жены друга»Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
15 августа 2022

«Кто из вас обычно инициирует секс? Когда вы в последний раз пытались проявить инициативу и каков был ее ответ? Вы пробовали пригласить ее на свидание? Предлагали сделать ей массаж, не ожидая ничего взамен? Вы помогаете ей, когда она даже не просит об этом?» — поинтересовался комментатор с ником auterheaven.

В большинстве случаев отношения перестают быть романтическими, когда люди женятся. Стрессы берут верх, и пары забывают о романтических отношениях друг с другом. Вы не должны этого делать

KindheartednessNo301пользователь Reddit

Один из мужчин поинтересовался в комментарии, не является ли жена автора публикации религиозным человеком. «Я вырос в очень консервативной христианской семье, в которой секс всегда был табу. И это делало его таким желанным. Но затем, когда он стал "законным", мой мозг не знал, о чем дальше думать и мечтать. Все это запутанно. Но, возможно, в вашем случае та же история», — поделился он опытом.

Девушка с ником Unique_Upstairs_7 призналась, что после свадьбы продолжала удивлять мужа в сексуальном плане. Так, однажды ночью она вернулась домой с работы и залезла на спящего мужа голой. Когда она рассказала об этом подругам, те удивились и назвали ее сумасшедшей, посчитав, что после свадьбы уже нет смысла проделывать подобные вещи. И комментатор посоветовала автору публикации обсудить подобную ситуацию с супругой.

Ранее в сети обсуждали молодую женщину, которая решилась на развод после измены мужа. Она получила совет проучить предателя как следует, набраться сил и терпения и строить жизнь без него.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Заявление Зеленского показало раскол в НАТО
Россиянам рассказали о необычных завещаниях владельцев квартир
Описана тактика «выживания» российской науки под санкциями
Появились подробности гибели двухлетней россиянки в ДТП на зебре
Мужчина рассказал об отсутствии секса после свадьбы и получил неожиданные советы
Кинолог назвал подстерегающие собак в холода болезни
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево
В ЛНР вернулась группа освобожденных пленных
Российский адвокат предложил клиенту за взятку избежать наказания и получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.