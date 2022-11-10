Оператор получил разрешение обследовать «Северный поток» в водах Дании

Reuters: Nord Stream AG получил разрешение обследовать «Северный поток» в водах Дании

Оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG получила разрешение обследовать газопровод в территориальных водах Дании после взрывов, которые произошли в конце сентября, передает Reuters.

«Заявка, направленная в Датское агентство геоданных 13 октября, получила зеленый свет 1 ноября», — отмечается в сообщении агентства.

В конце октября на место взрывов на «Северном потоке» в исключительной экономической зоне Швеции прибыло специальное судно оператора газопровода Nord Stream AG.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

