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16:35, 27 октября 2022Экономика

Судно оператора газопровода «Северный поток» прибыло на место взрывов

Nord Stream AG подтвердил прибытие его судна к месту повреждения «Северного потока»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Diana Parkhouse / Reuters

На место взрывов на «Северном потоке» прибыло специальное судно оператора газопровода Nord Stream AG. Об этом сообщается на сайте компании.

«Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции», — сказано в сообщении компании. Специалисты начнут обследование повреждений в течение суток. В компании предположили, что работы займут от трех до пяти дней.

В пресс-релизе отмечается, что Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей Дании «о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений» в экономической зоне страны.

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Ранее прибытие гражданского судна «Нефрит» под российским флагом подтвердили Военно-морские силы (ВМС) Швеции. На месте утечек также находится несколько шведских военных кораблей.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.

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Мария Грушко
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