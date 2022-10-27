Судно оператора газопровода «Северный поток» прибыло на место взрывов

Nord Stream AG подтвердил прибытие его судна к месту повреждения «Северного потока»

На место взрывов на «Северном потоке» прибыло специальное судно оператора газопровода Nord Stream AG. Об этом сообщается на сайте компании.

«Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции», — сказано в сообщении компании. Специалисты начнут обследование повреждений в течение суток. В компании предположили, что работы займут от трех до пяти дней.

В пресс-релизе отмечается, что Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей Дании «о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений» в экономической зоне страны.

Ранее прибытие гражданского судна «Нефрит» под российским флагом подтвердили Военно-морские силы (ВМС) Швеции. На месте утечек также находится несколько шведских военных кораблей.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.