Раскрыты условия освобождения пойманного в Ирландии украинца с арбалетом

Задержанного в Ирландии украинца с арбалетом отпустят за штраф в 1000 евро

65-летнего гражданина Украины Александра Погожего, задержанного в ирландском Донегале по обвинению в незаконном хранении оружия и краже, отпустят под залог при условии, что он выплатит штраф в 1000 евро. Об этом сообщает RTÉ.

Кроме того, его попросили переселиться в отель Citywest в Дублине, сдать паспорт и предоставить номер телефона полиции. Такие условия были раскрыты на суде, перед которым украинец предстал ранее сегодня.

Мужчину арестовали во время инцидента в отеле Highlands (подробности не приводятся), где он проживал на протяжении некоторого времени: правительство Ирландии использовало этот отель в рамках программы помощи беженцам. На следующий день украинец предстал перед судом.

Погожему предъявили обвинение в незаконном хранении арбалета (у него не было лицензии) и в краже велосипеда. Переводчик в суде объяснял подсудимому детали процесса на русском языке. Сержант местной полиции Гарда Джим Коллинз заявил, что не возражает против освобождения мужчины под залог при соблюдении ряда условий.

27 октября на рынке курортного французского города Довиль компания украинцев напала на семью россиян. По словам одной из пострадавших, украинцы достали украинские паспорта и закричали: «Мы украинцы, а они — русские агрессоры!»