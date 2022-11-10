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14:18, 10 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве снесут памятники Ватутину и Щорсу

Экс-депутат Рады Томенко заявил, что в Киеве снесут памятники Ватутину и Щорсу

Фото: РИА Новости

Украинские власти поддержали инициативу о сносе и переносе памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Николай Томенко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена).

«Экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма при участии представителей Киевской государственной городской администрации поддержал мое предложение о демонтаже и, соответственно, переносе памятника Николаю Щорсу из публичного в музейное пространство, инициативу Павла Гай-Нижника о демонтаже и, соответственно, переносе из публичного в музейное пространство памятника Николаю Ватутину», — написал он.

По его словам, на заседании также учли его предложение о необходимости создания комиссии, которая занималась бы подготовкой инициатив по эксгумации и перезахоронению останков Ватутина на военном кладбище.

Ранее в Харькове демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, который установили в 1904 году. Уточняется, что бюст поэта отправили на ответственное хранение. Его дальнейшую судьбу решат жители города.

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Кристина Есикова
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