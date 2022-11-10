Аврил Лавин снялась в наряде с глубоким декольте в откровенных позах

Певица Аврил Лавин снялась в кроп-топе и коротких шортах для журнала Inlove

Канадская певица и автор песен Аврил Лавин снялась в откровенном наряде для журнала Inlove. Соответствующие кадры и интервью с артисткой появились на сайте издания.

На размещенных снимках 38-летняя знаменитость позировала в коротких джинсовых шортах, надетых поверх черных колготок в крупную сетку. Также она надела розовый кроп-топ на лямках, обнажавший большую часть груди, и ботинки высотой выше колена на шнуровке и массивной платформе. Кроме того, она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах, подчеркнув верхнее и нижнее веко с помощью черной подводки. При этом артистка приняла откровенную позы, присев с широко разведенными коленями.

Фото: журнал INLOVE Magazine

В беседе с изданием Лавин рассказала, что в данный момент работает над новым материалом, а также призналась, что музыка для нее всегда была на первом месте. Помимо того, звезда отметила, что любит рисовать, хорошо готовит и хотела бы запустить свое кулинарное шоу.

В сентябре сообщалось, что Аврил Лавин получила звезду на Аллее славы в Голливуде. Исполнительница заявила, что никогда не думала, что будет удостоена такой награды. Она вспомнила, что впервые посетила аллею подростком — тогда она училась в средней школе и мечтала стать артисткой.