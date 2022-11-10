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08:06, 10 ноября 2022Россия

Экс-депутат Рады разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе

Mash: экс-депутат Рады Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе
Алексей Ременюк

Алексей Ременюк. Фото: Telegram-канал Mash

Экс-депутат Верховной рады и глава бывшей украинской партии «Русь единая» Алексей Ременюк разбился насмерть во время полицейской погони в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

66-летний мужчина ехал со дня рождения товарища на своем автомобили, когда его остановили сотрудники полиции. Во время проверки документов его попросили пройти алкогольное освидетельствование, которое показало, что водитель нетрезв.

Полицейские попытались задержать Ременюка, однако он вырвался и смог ухать, протащив протащил инспектора на двери автомобиля по асфальту. Началась погоня, во время которой машина Ременюка выехала на встречную полосу на объездной трассе и столкнулась с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте.

9 ноября в ДТП погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии. Виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Водитель бронированного Lexus, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке.

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Марина Совина
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