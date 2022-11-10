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19:24, 10 ноября 2022Мир

Бельгийский политик предложил разделить Украину вместо России

Бельгийский сенатор Детекс призвал ЕС пересмотреть политику в отношении России и Украины

Фото: Jean-Marc Quinet / Globallookpress.com

Разделенная Россия станет кошмаром для Европы, ведь именно туда будут стекаться тысячи беженцев, в том числе террористы. Между тем страны ЕС могли бы допустить раздел Украины, считает бельгийский сенатор Ален Детекс, поговоривший с изданием Causeur.

Политик предложил представить, чем может завершиться конфликт с Москвой — особенно ядерный. По его словам, к этому Европу подводит администрация президента США Джо Байдена. Детекс полагает, что доказательством служат американские военные кампании в Сирии, Ираке и Ливии.

«В лучшем случае победит ультранационалистическая, агрессивная и мстительная сила. В худшем случае Россия взорвется, как Советский Союз в 1991 году, Кавказ будет охвачен огнем и кровопролитием, миллионы беженцев побегут в Европу (но не в США), и она станет рассадником исламского терроризма. Россия или то, что от нее останется, станет кошмаром для Европы», — призвал пересмотреть политику в отношении России и Украины сенатор.

По его мнению, ЕС стоит допустить раздел Украины, поскольку после 2014 года «половина населения (...) и так не чувствует себя гражданами этой страны». Кроме того, Детекс полагает, что из-за санкций может обнищать население Европы, и так страдающее из-за «угроз Китая».

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Виктория Кондратьева
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