Россиянка до смерти залечила шестимесячную дочь

На жительницу Приморья, до смерти залечившую шестимесячную дочь, завели уголовное дело

В Приморье возбудили уголовное дело в отношении 20-летней матери, которая без обращения к врачу принялась лечить дочь медикаментами — это повлекло за собой смерть ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

20-летнюю мать двоих детей обвиняют в преступлении по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, она решила своими силами вылечить заболевшего ребенка. Без рекомендаций врача женщина приобрела в аптеке лекарства и дала их шестимесячной дочери. Спустя время состояние младенца стало ухудшаться, и мать вызвала скорую помощь. Однако спасти ребенка не удалось.

Также было установлено, что фигурантка не уведомила медработников, осуществляющих патронаж младенца, о переезде.

Второго ребенка правоохранители обнаружили в условиях антисанитарии и социально опасного положения, потому приняли решение его изъять. В отношении матери проводится проверка, назначены судебные экспертизы.