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08:15, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Курьер потерял заказ и придумал оригинальный способ обмануть службу доставки

Пользователи Reddit раскритиковали курьера, забывшего пиццу на крыше автомобиля

Фото: Carissa Gan / Unsplash

Пользователь Reddit с ником FatJesus13908, работающий курьером, рассказал историю о неудачной доставке заказа, после которой прослыл вором. По словам мужчины, открывая машину, он оставил коробку с пиццей на крыше автомобиля, а затем отправился к клиенту, забыв про нее. Герой истории предпочел придумать оригинальный способ и обмануть службу доставки, а не сообщить о проблеме, за что его раскритиковали многие пользователи.

По словам автора поста, он живет в сельской местности. Иногда он подрабатывает курьером в службе доставки еды DoorDash. Ему поступил заказ, за который он мог заработать два доллара, на доставку пиццы от клиента, находившегося в 8 милях (порядка 13 километров) от него. Мужчина незамедлительно выехал по указанному адресу.

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«Я въезжаю в жилой комплекс, протягиваю руку на пассажирское сиденье за пиццей и понимаю, что ее там нет. Я забыл ее на крыше своей машины, когда открывал ее», — рассказал он о потере заказала. Герои истории поспешил обратно в надежде, что пицца все еще лежит в коробке нетронутой на парковке. Однако примерно в квартале от парковки он увидел, что пиццу размазали по дороге автомобили.

Мужчина отправил сообщение клиенту, в котором объяснил ситуацию и попросил прощения. Автор поста предложил ему позвонить в службу поддержки, надеясь, что там вернут деньги за заказ. Однако клиент отказался это делать. А затем он прислал сообщение, в котором назвал курьера лжецом и вором, а также сказал, что пожаловался на него в службу. «В ответ я сообщил ему адрес, по которому он может наскрести свою пиццу, и перешел к следующему заказу», — написал рассказчик.

Многие пользователи не оценили поступок курьера и сочли, что ему самому нужно было сообщить о проблеме в службу доставки. «Я не понимаю, почему вы просто не позвонили в службу поддержки. Они бы отменили заказ для вас и повторно отправили заказ для клиента», — отметил один комментатор. «Правильным решением для вас было обратиться в службу поддержки, чтобы они могли отменить заказ. А вы создали проблему для клиента, который не имел никакого отношения к вашей ошибке», — добавил другой. В комментария автор поста ответил на обвинения и сообщил, что в приложении этой службы его рейтинг составляет пять звезд, а подобное случилось с ним впервые. Он добавил, что ранее не знал, что у сервиса есть служба поддержки, в которую можно обращаться с такими вопросами.

Ранее другой пользователь Reddit возмутился поведение курьера. Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения и увидел как сотрудник службы доставки бросил посылку Fedex к его дому прямо из автомобиля.

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Денис Савосин
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