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Мужчина посмотрел запись с камеры возле дома и неприятно удивился

Пользователь Reddit на записи с камеры увидел, что курьер бросил посылку Fedex к его дому

Мужчина поделился историей о том, как посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной возле его дома, и неприятно удивился поведению курьера. Фрагмент видео, благодаря которому он узнал, как поступил доставщик с его посылкой, пользователь опубликовал на сайте Reddit.

В ролике можно увидеть, как курьер подъехал к дому и, не выходя из машины, бросил посылку перед крыльцом. «Моя посылка от Fedex была доставлена по воздуху», — пошутил в подписи к видео мужчина.

Автор публикации добавил, что в посылке была стеклянная кормушка для колибри. При этом он не уточнил, повредил курьер его заказ ли нет.

«На дворе 2022 год, и у каждого сегодня есть дверной звонок и камера наблюдения. Я правда не понимаю, почему курьеры продолжают так поступать», — написал один из комментаторов. «Им явно на это наплевать», — ответил ему другой пользователь.

Еще один юзер пожаловался, что однажды столкнулся с таким же недобросовестным курьером. «Парень из доставки UPS положил коробки в десяти футах от двери, после чего пнул их так, как будто вместо них был футбольный мяч», — вспомнил он и добавил, что тоже узнал об этом, посмотрев записи с камеры.

Ранее девушка рассказала, как камера, установленная возле ее дома, помогла ей сделать неприятное открытие о соседе: девушка смогла подтвердить, что мужчина подглядывал за ней, пока ее жены не было дома. По словам пользовательницы, в итоге она пожаловалась на соседа местным властям.

Евгения Наумова
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