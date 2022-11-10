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15:03, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал российско-белорусского СМИ

Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать телеканал Союзного государства «БелРос»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно разблокировать канал телерадиовещательной организации Союзного государства Беларуси и России «БелРос». Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно снять наложенные ограничения с YouTube-канала СМИ "БелРос". (…) Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер», — говорится в сообщении.

В ведомстве сочли, что политика Google является грубой попыткой ограничения свободы слова для российских СМИ и в корне нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В Роскомнадзоре подчеркнули, что с апреля 2020 года ведомство выявило более 80 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов.

Сетевое издание «БелРос» является первым союзным проектом России и Белоруссии в области электронных СМИ. Канал запущен в 2007 году. Он освещает информационную повестку деятельности Союзного государства.

В июне сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить канал ГТРК «Таврида», который сервис ранее удалил. В марте YouTube объявил о незамедлительной блокировке каналов, связанных с российскими государственными СМИ. После этого видеохостинг ограничил доступ к аккаунтам Первого канала, «России 1», «Звезды», «Культуры», «России 24», НТВ и других медиа.

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Денис Савосин
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