«Победа» анонсировала масштабную распродажу 100 тысяч авиабилетов

Российский лоукостер «Победа» анонсировал масштабные скидки в честь «Черной пятницы»

В честь ежегодной международной акции «Черная пятница» крупнейший российский лоукостер «Победа» анонсировал масштабные скидки на авиабилеты. Об этом сообщается на странице авиакомпании во «ВКонтакте».

По информации перевозчика, распродажа стартует 11 ноября и продлится один день. Всего авиакомпания предлагает приобрести по специальным тарифам 100 тысяч билетов — минимальная стоимость составляет 499 рублей. Отмечается, что проездные документы можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» с 23 декабря возобновляет полеты в Армению по маршруту Москва — Гюмри. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.