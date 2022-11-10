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15:16, 10 ноября 2022Путешествия

«Победа» анонсировала масштабную распродажу 100 тысяч авиабилетов

Российский лоукостер «Победа» анонсировал масштабные скидки в честь «Черной пятницы»

Фото: Shutterstock

В честь ежегодной международной акции «Черная пятница» крупнейший российский лоукостер «Победа» анонсировал масштабные скидки на авиабилеты. Об этом сообщается на странице авиакомпании во «ВКонтакте».

По информации перевозчика, распродажа стартует 11 ноября и продлится один день. Всего авиакомпания предлагает приобрести по специальным тарифам 100 тысяч билетов — минимальная стоимость составляет 499 рублей. Отмечается, что проездные документы можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» с 23 декабря возобновляет полеты в Армению по маршруту Москва — Гюмри. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Внуково.

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Валентина Процкова
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