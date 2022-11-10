Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:29, 10 ноября 2022Россия

В Пулково мужчина застрял в канализационном люке

SHOT: в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково мужчина застрял в канализационном люке

В Санкт-Петербурге на парковке аэропорта Пулково мужчина залез в канализационный люк. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, ему удалось проползти под землей двенадцать метров. Позже мужчина застрял. На помощь прибыли коммунальные службы. Мужчину удалось спасти, он остался невредим.

В августе в Приморском крае глухой мужчина провалился в колодец в лесу, четверо суток провел там без еды и выжил. Россиянин пошел в лес за грибами и исчез. По информации издания, мужчина не заметил открытый колодец для мазута и провалился.

Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Макрон заявил о возвращении войны на европейский континент
Минобороны Франции анонсировало поставки дополнительного оружия на Украину
Байден понадеялся на сохранение двухпартийного консенсуса по Украине
Певица Pussycat Dolls вышла в свет в прозрачном платье с глубоким декольте
Байден назвал комедией заявления объявить ему импичмент
Путин оценил действия МВД в ходе спецоперации
Венгрия выступила против предоставления Украине льготных кредитов
Звезда «Универа» раскрыл причину скандальных выходок на одном реалити-шоу
В Великобритании назвали наиболее подходящий для Украины западный истребитель
Байден высказался о готовности работать с республиканцами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.