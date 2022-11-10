В Пулково мужчина застрял в канализационном люке

SHOT: в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково мужчина застрял в канализационном люке

В Санкт-Петербурге на парковке аэропорта Пулково мужчина залез в канализационный люк. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, ему удалось проползти под землей двенадцать метров. Позже мужчина застрял. На помощь прибыли коммунальные службы. Мужчину удалось спасти, он остался невредим.

В августе в Приморском крае глухой мужчина провалился в колодец в лесу, четверо суток провел там без еды и выжил. Россиянин пошел в лес за грибами и исчез. По информации издания, мужчина не заметил открытый колодец для мазута и провалился.