Обнаружена гигантская звезда с магнитными облаками

В Синьцзянской астрономической обсерватории изучили экстремальную магнитную звезду

Ученые Синьцзянской астрономической обсерватории (Китай) изучили свет от экстремальной магнитной звезды HD 345439, определив ее свойства. Одной из ее особенностей являются намагниченные облака плазмы, которые периодически затмевают свет от звезды, снижая ее блеск. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной на сайте arXiv.

HD 345439 представляет собой богатую гелием, быстро вращающуюся массивную магнитную звезду с чрезвычайно сильными магнитными полями. Она примерно в семь раз больше и почти в девять раз массивнее Солнца. HD 345439 обладает продольными магнитными полями, демонстрирующими периодическую изменчивость амплитудой около 2-3 килогаусс (кГс), а полярная магнитная сила этой звезды достигает 10 кГс. Такие мощные магнитные поля могут способствовать накоплению околозвездного материала и сформировать плотный диск.

Для объяснения изменчивости магнитных звезд ученые разработали модель жестко вращающейся магнитосферы (англ. Rigidly Rotating Magnetosphere, RRM). Она предсказывает, что плазма, движущаяся вдоль силовых линий, подвержена гравитационному влиянию, что заставляет ее падать на поверхность звезды, и центробежной силе, направленной в противоположную сторону. Для каждой линии магнитного поля существует точка, где сумма обоих потенциалов достигает минимального значения, необходимого для накопления околозвездного материала.

Наблюдения проводили с помощью Наньшанского телескопа Синьцзянской астрономической обсерватории в течение 12 ночей с 12 октября по 12 ноября 2020 года. На основе фотометрических данных был рассчитан период вращения звезды, равный около 0,76 суток. Кривая блеска демонстрирует S-образную асимметричную форму, что, согласно RRM, вызвано магнитными облаками — скоплениями плазмы, затмевающими свет от звезды. Асимметричность может объясняться смещением между центром дипольного магнитного поля HD 345439 и ее осью вращения.

Согласно RRM, сильная центробежная сила, возникающая при быстром вращении, должна приводить к центробежным прорывам массы, однако признаков этого явления в кривых блеска не наблюдалось. Ученые объясняют это несовпадение тем, что магнитные облака не могли набрать достаточную массу, необходимую для прорыва. Критическая масса сильно зависит от

силы магнитного поля, звездного радиуса, скорости потери массы и скорости убегания плазмы. Предполагается, что для HD 345439 характерна более низкая частота прорывов, чем для других подобных звезд. σ Ori E. Таким образом, его временная шкала прорывов больше, чем у последнего, с низкой частотой эпизодов прорывов.

Возраст звезды составляет примерно 26,8 миллиона лет, эффективная температура — 22 000 кельвинов, а содержание элементов тяжелее гелия меньше солнечного примерно в три раза. Расстояние до HD 345439 оценивается в 6982 световых года.