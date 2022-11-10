Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:47, 10 ноября 2022Экономика

В «Тинькофф Банке» рассказали о «больших деньгах» для Тинькова за бренд

В «Тинькофф Банке» рассказали о «больших деньгах» для Олега Тинькова за право на бренд

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новые владельцы «Тинькофф Банка» заплатили его основателю Олегу Тинькову достаточно большую сумму денег за право на бренд. Таким образом на желание Тинькова переименовать банк отреагировал в кулуарах форума Finopolis председатель правления организации Станислав Близнюк, сообщает ТАСС.

По его словам, бренд принадлежит банку, и только ему решать, изменять ли его. Близнюк подтвердил, что ребрендинг планируется, но не ответил на вопрос, какие именно элементы предполагается изменить.

«Да, мы заявляли, что банк перерос именной бренд. Но с февраля все поменялось. Мы в сторону ребрендинга думаем, несколько раз в эту область заходили», — отметил он. При этом Близнюк назвал бренд «Тинькофф Банка» сильным, поэтому смена элементов остается вопросом дискуссионным.

В конце октября Олег Тиньков объявил об отказе от российского гражданства, а также рассказал, что намерен отозвать права на бренд у банка. Позднее он признал, что продал права на название, но пообещал посоветоваться с юристами, чтобы понять, что можно сделать в этом случае.

Тиньков продал свою долю в банке (35 процентов) «Интерросу» Владимира Потанина в конце апреля. Точная стоимость сделки не называется, но сам Потанин говорил о сотнях миллионов долларов. За эти деньги новые владельцы получили все юридические права на бренд «Тинькофф».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль Павловку
В Киеве переименовали еще 11 улиц с российскими и советскими названиями
Освобожденный из плена боец ДНР заявил о давлении со стороны силовиков Украины
Инфляция в США начала снижаться
93-летняя слепая россиянка в одиночку потушила пожар в доме и выжила
Вооруженное ограбление в аэропорту Домодедово совершили по наводке
Россиянам рассказали о размере компенсации за громкий лай соседских собак
Вывоз украинского зерна в Европу назвали лицемерием
Кейт Мосс полностью оголила грудь на публике и смутила фанатов
В Госдуме назвали мифом «эпоху застоя» при Брежневе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.