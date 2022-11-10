В «Тинькофф Банке» рассказали о «больших деньгах» для Тинькова за бренд

В «Тинькофф Банке» рассказали о «больших деньгах» для Олега Тинькова за право на бренд

Новые владельцы «Тинькофф Банка» заплатили его основателю Олегу Тинькову достаточно большую сумму денег за право на бренд. Таким образом на желание Тинькова переименовать банк отреагировал в кулуарах форума Finopolis председатель правления организации Станислав Близнюк, сообщает ТАСС.

По его словам, бренд принадлежит банку, и только ему решать, изменять ли его. Близнюк подтвердил, что ребрендинг планируется, но не ответил на вопрос, какие именно элементы предполагается изменить.

«Да, мы заявляли, что банк перерос именной бренд. Но с февраля все поменялось. Мы в сторону ребрендинга думаем, несколько раз в эту область заходили», — отметил он. При этом Близнюк назвал бренд «Тинькофф Банка» сильным, поэтому смена элементов остается вопросом дискуссионным.

В конце октября Олег Тиньков объявил об отказе от российского гражданства, а также рассказал, что намерен отозвать права на бренд у банка. Позднее он признал, что продал права на название, но пообещал посоветоваться с юристами, чтобы понять, что можно сделать в этом случае.

Тиньков продал свою долю в банке (35 процентов) «Интерросу» Владимира Потанина в конце апреля. Точная стоимость сделки не называется, но сам Потанин говорил о сотнях миллионов долларов. За эти деньги новые владельцы получили все юридические права на бренд «Тинькофф».