Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:33, 10 ноября 2022Мир

США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий

США разрешили транзакции для работы дипломатических и консульских миссий России

Фото: Al Drago / Reuters

Власти США разрешили американским физическим и юридическим лицам проводить операции для работы дипломатических и консульских миссий России. Об этом сообщили в американском Минфине, передает ТАСС.

«Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации», — сообщается в генеральной лицензии ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль Павловку
Евросоюз отказался признавать выданные в ряде регионов загранпаспорта россиян
США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий
Сыгравший Ельцина в «Короне» актер рассказал о работе над ролью
Иран согласился на визит МАГАТЭ для расследования по урану
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Россия депортирует в США осужденную американку
Устроившего стрельбу в московском МФЦ россиянина отправят на лечение
Покрытый тату мужчина с рогами рассказал о реакции окружающих на свою внешность
Волочкова показала «неожиданный сюрприз» от мужчины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.