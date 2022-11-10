США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий

США разрешили транзакции для работы дипломатических и консульских миссий России

Власти США разрешили американским физическим и юридическим лицам проводить операции для работы дипломатических и консульских миссий России. Об этом сообщили в американском Минфине, передает ТАСС.

«Американским лицам разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации», — сообщается в генеральной лицензии ведомства.