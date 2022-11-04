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04:29, 4 ноября 2022Мир

Антонов обвинил США в неприемлемом отношении к российским дипломатам

Посол Антонов: контакт российских дипломатов с Госдепом США носит фрагментарный характер
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Американские чиновники Госдепа практически не контактируют с представителями российской дипмиссии в США, дипломатия носит фрагментарный характер. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Контактов по сути дела нет. Есть фрагментарные контакты, когда приходят указания из Москвы, или есть решение руководства США передать нам документ. Отмечу, что эти контакты в основном проходят по линии посольства и Белого дома. Наших дипломатов не принимают, в отличие от американских дипломатов в Москве», — пояснил посол.

Антонов обвинил Госдеп в неприемлемом отношении к российским дипломатам. Он также подчеркнул, что представителей российских дипломатов принимают в холе здания или около него «на скамеечке».

Ранее Анатолий Антонов заявил, что властям США нужно вернуть на родину все размещенное в других странах свое ядерное оружие и избавиться от инфраструктуры для его хранения. Дипломат добавил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США.

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Юлия Мискевич
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